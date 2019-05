Miércoles 8 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Quindío es el segundo departamento del país donde más autoridades electas han estado involucrados en corrupción, así lo reveló el estudio denominado “Así se mueve la corrupción” que realizó Monitor Ciudadano y Transparencia por Colombia en los años 2016 al 2018.

Según el estudio, los departamentos en donde se vieron involucradas mayor número de autoridades electas fueron Santander (22 %), Quindío (9 %), Tolima (9 %), Córdoba (7 %) y Atlántico (6%). En cuanto a los partidos políticos a los cuales pertenecían las autoridades electas involucradas en hechos de corrupción, el 60 % pertenecía a cuatro partidos: Liberal (19 %), Conservador (14 %), La U (14 %) y Cambio Radical (13 %).

El profesor William García docente de la Universidad del Quindío y analista de los temas políticos y sociales en diálogo con Caracol Radio indicó que estos resultados demuestran que la corrupción es un mal del sistema que viene funcionando así hace muchos años, pero ahora es más evidente, en el caso del departamento el escándalo de la valorización fue el clímax de la corrupción en el Quindío.

Por su parte la coordinadora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Quindío Betty Martínez señaló que este estudio debe llamar la atención sobre los ciudadanos de cara a las elecciones de octubre donde se debe analizar quienes acompañan a los candidatos a gobernación y alcaldías para no repetir los errores del pasado.

La gastronomía quindiana se destacó en los premios La Barra. El Roble, ganó como mejor restaurante de comida tradicional colombiana, José Fernando Cocina ganó en la categoría Mejor nueva cocina colombiana y Helena Adentro En mejor barra, en la versión 14 de los premios más importantes del sector gastronómico.

La aerolínea EasyFly solicitó a la Aeronáutica Civil el permiso de operación de 15 nuevas rutas en varias regiones del país, entre ellas el Quindío, la idea es tener tres frecuencias semanales en la ruta Cartagena – Armenia – Cartagena por el aeropuerto Internacional El Edén.

EL juez sexto penal con función de control de garantías de Armenia reiteró la orden de arresto contra los representantes legales de la EPS Medimás a nivel nacional por el desacato a una tutela de un usuario en la capital del Quindío

Gonzalo Betancur abogado de los familiares de una niña que desde hace dos años están esperando que le realicen un procedimiento quirúrgico, fue quien interpuso la tutela amparando los derechos de la menor y por eso la decisión del juzgado con la orden de arresto.

La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses al ex alcalde de Montenegro, Quindío, James Cañas Rendón, por reglamentar y sancionar actos administrativos relacionados con una zona de desarrollo turístico prioritario, sin cumplir los procedimientos legales establecidos.

La falta fue calificada como grave cometida a título de culpa gravísima, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento y contra esta decisión de primera instancia, el abogado de Cañas Rendón interpuso recurso de apelación que será resuelto por la Procuraduría Regional del Quindío.

La observación de aves y el turismo de conservación toman fuerza en el Quindío, ya hay grupos dedicados a esta actividad.

El fin de semana durante el Global Big Day en el municipio de Pijao avistaron 167 aves entre ellas el loro orejiamarillo, Diana Arias directora de la agencia de Turismo Birding Tours de Pijao indicó que la idea es generar conciencia sobre el turismo de conservación de la biodiversidad.

Como una bofetada a la prensa, calificaron algunos periodistas del Quindío que la Corte Suprema permita que los jueces puedan negar el acceso de los periodistas a las audiencias judiciales.

Ya son 18 accidentes registrados en el puente helicoidal, una de las obras anexas del proyecto vial túnel de La Línea, piden medidas urgentes

El caso más reciente dejó como saldo a dos personas lesionadas que tuvieron que ser trasladadas al hospital La Misericordia de Calarcá, luego de que el vehículo de carga en el que se movilizaban por poco se saliera de la infraestructura

La alcaldesa de ese municipio Yenny Trujillo una vez más exteriorizó su preocupación por el aumento de este tipo de situaciones, que se pueden evitar si el Invías atiende las recomendaciones de la Agencia de Seguridad Vial que dejó en claro que si se requieren reductores.

Usuarios de la salud en el Quindío responsabilizan a la Superintendencia y al ministerio del ramo por la crisis que atraviesa el sector.

Y es que según lo dijo el representante de los usuarios de la salud del hospital La Misericordia de Calarcá Roberto Acosta, los procesos de liquidación de otras EPS como Cafesalud por ejemplo que no ha pagado a estas alturas lo que deben, tuvieron la venia de la Superintendencia de salud y el ministerio de Salud, lo que aumenta la preocupación, pues se supone que son ellos los que deben garantizar que no se agudice la crisis de la salud y así no está ocurriendo, ahora nadie sabe que va a pasar con Medimás y se teme que ocurra lo mismo.

Por su parte el gerente de Medimas en Quindío, Herman Ortega le salió al paso a las declaraciones de la asociación de hospitales sobre los 20.000 millones de pesos que esta entidad le deben a los centros asistenciales

El directivo manifestó que aunque la deuda en dinero es cierta, el 40% esta facturada en glosas y pagos que deben hacer los hospitales de la región y dijo que están al día

Líderes sociales en el Quindío reclaman resultados de las autoridades, respecto a las investigaciones sobre las amenazas…

Desde ya, la policía está pidiendo mesura a los habitantes del Quindío con la ingesta de licor durante el día de la madre, para evitar hechos violentos o accidentes…

Teniendo en cuenta que el año pasado se registraron 126 muertes, 1.214 riñas, 428 hechos de violencia de pareja, 206 de violencia intrafamiliar y 132 casos de violencia sexual, el comandante de la policía en esta región, coronel Luis Hernando Benavides llamó la atención para que haya responsabilidad con el consumo d bebidas embriagantes durante esta fecha, que junto a la navidad tiene incremento de riñas y situaciones violentas entre la misma familia, esto teniendo en cuenta que no es fácil decretar una ley seca, que para las autoridades sería fabuloso.

Amcovit Ltda. se encargará de la vigilancia y seguridad privada de los bienes muebles e inmuebles de propiedad o que están bajo el cuidado del departamento del Quindío, el contrato fue por 1.062 millones de pesos.

El Quindío contará con 927 nuevos cupos del programa Más Familias en Acción. Así lo anunció el director regional de Prosperidad Social Héctor Alberto Marín en el marco del segundo Consejo Departamental de Política Social

Hoy en el concejo del municipio de Pijao se llevará a cabo debate sobre el proyecto de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, PCH que tanta polémica ha generado en la zona cordillerana, así lo voceros de la empresa Generpijao darán a conocer en que consiste esta iniciativa

Desde el área de Regulación y Control Ambiental de la CRQ manifestaron que Hoy la corporación no tiene registro, no tiene concesiones, ni resoluciones de otorgamiento de ocupaciones de cauce, ni de concesiones de agua para esa actividad en Pijao, solo otorgado en Pijao es un permiso de investigación de biodiversidad biológica a la empresa Generpijao

Hoy miércoles 8 de mayo termina el pago masivo del subsidio Colombia Mayor en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social ubicada actualmente donde funcionaba el antiguo recaudo de la EPA. Los abuelos habilitados para cobrar en esta jornada siguiendo el formato pico cédula son aquellos cuyo documento termina en 7, 8 y 9. La atención será como en los días anteriores, de 7 a.m. a 4 p.m. en jornada continua.

A 87.000 millones de pesos asciende el presupuesto de Empresas Públicas de Armenia, EPA para el 2019, 54.000 millones los destinan para gastos de funcionamiento y generales; y el saldo, $33.000 millones para inversión