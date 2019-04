Inicia proceso de recolección de sal en las minas de Galerazamba

Una vez terminado el ciclo natural de vida de las microalgas que le dan color rosado a las salinas de Galerazamba, se cierran las puertas a los visitantes para que los operadores locales de la mina procedan a iniciar la recolección y acarreo de la sal con maquinaria pesada.

En este proceso productivo se benefician más de 350 cosechadores de este corregimiento bolivarense.

Con un promedio aproximado de mil vehículos por día ingresando a Galerazamba, los habitantes de esta importante zona del departamento de Bolívar, recibieron a los ilustres visitantes que llegaron desde todos los lugares del país y del mundo, para descubrir la belleza sobrenatural que producen por esta época las salinas.

Atraídos por el mar rosa cuyo color sobrenatural ha convertido este lugar en uno de los principales atractivos turísticos, hoy Galerazamba registró más 49 mil visitantes en lo corrido de estos cortos días de Semana Santa.

“Recién llegué hace pocos días a Cartagena, y de lo primero que me hablaron fue de estas maravillosas playas color rosa. Entonces no pude con la curiosidad y decidí venir. Hoy que las he descubierto puedo decir que no había visto nada parecido. Me encanta”, expresó Martha Carrillo, originaria de Madrid, España.

Dentro de lo que más reconocen y agradecen los ilustres visitantes que por estos días arriban este lugar, es la excelente atención recibida por parte de los guías turísticos que les han prestado un gran servicio a cambio de una colaboración voluntaria, debido a que la visita a este rincón mágico de Bolívar no tiene costo alguno.

Desde este martes se reactivarán nuevamente las actividades salinas en Galerazamba. Por tal motivo se retoman las labores de procesamiento en los cristalizadores y se restringe el paso a los vehículos particulares y peatones.

“El pueblo de Galerazamba ha estado a la altura de la demanda turística que ha tenido esta zona. Los habitantes de este pueblo han sabido acoger a los visitantes con sus excelentes sabores gastronómicos, servicios de guianza y masajes en los pies”, expresó Guillermo Melendes, representante legal de la asociación comunitaria de Galerazamba.