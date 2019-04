5 millones de vehículos ha movilizado el turismo religioso: Mintransporte

Desde Boyacá, el viceministro de transporte Juan Camilo Ostos, puntualizó que uno de los destinos turístico-religiosos obligados en Semana Santa para los turistas nacionales y extranjeros, es Boyacá. Por eso aseguró que los corredores viales de la zona, serán Supervisados especialmente en este jueves y viernes santo.

“En las carreteras del país aproximadamente se han movilizado al menos 5 millones de vehículos, en los sitios de mayor afluencia por cuenta del turismo religioso especialmente, y de descanso. Nos importa concientizar a los actores viales para salvar el mayor número de vías posibles, y por eso las campañas en carretera entre la policia nacional y la agencia de seguridad vial”, mencionó el viceministro.

Además, le envió un mensaje a los conductores: “movilicemos nos con prudencia, por ningún motivo consuma licor si va a conducir. Durante esta semana santa no exceda los límites de velocidad, que es la primera causa de muerte en siniestros viales en el país; no hacer adelantamientos en zonas prohibidas, ya que es la segunda causa de mortalidad en carreteras, y no hacer cruces en zonas no permitidas, la tercera fuente de fallecimientos en las vías colombianas”, indicó Ostos.

Afirmó que desde el puesto de mando unificado ubicado en Bogotá, se revisará la efectividad de las operaciones del plan movilidad segura en Semana Santa, y que la Agencia de seguridad vial junto con la policía, asistirá cualquier percance en carretera.