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Las deudas las tenemos hasta el cuello: enfermera hospital La Misericordia, Calarcá

Quindío

200 Trabajadores del hospital La Misericordia de Calarcá, Quindío completaron cuatro meses sin recibir salario, por eso protestaron en las últimas horas en Armenia.

Desde la gobernación del Quindío anunciaron que inyectarán 1000 millones de pesos para el centro asistencial pero deben esperan la autorización de la asamblea departamental, lo que puede tardar varias semanas.

Protestas de enfermeras en las afueras de la gobernación del Quindío Ampliar Protestas de enfermeras en las afueras de la gobernación del Quindío Cerrar

Alejandra Taba, enfermera del centro asistencial explicó “la verdad estamos desesperados tenemos las deudas hasta el cuello, los arriendos en fin y no vemos soluciones”

Por su parte el secretario de salud del Quindío, Cesar Rincón dijo que la gobernación está al día con el centro asistencial en los pagos, y agregó “por eso aumentamos el presupuesto de 600 millones a 1000 millones”

El gerente del hospital La Misericordia de Calarcá, Leonardo Quiceno en diálogo con Caracol Radio manifestó que él no puede obligar a su trabajadores a cumplir con su trabajo si llevan cuatro meses sin que les paguen”

Los trabajadores del segundo hospital público más importante del Quindío solicitaron un plan de choque ya no aguantan más.