Mininterior anuncia decreto de protección para lideres sociales

Cali

Luego de terminar en Buenaventura, una reunión del Ministro del Interior, Guillermo Rivera, con líderes de paro cívico en el cual se valoraron los avances en los acuerdos del paro y las medidas de seguridad que deben tener los líderes sociales tras el homicidio de Temistocles machado el pasado 27 de enero, el ministro anunció que pronto dará a conocer un decreto en el que se va a definir una política de protección para las comunidades.

Dicho decreto se encuentra en un borrador que le fue entregado a líderes sociales y defensores de derechos humanos para que ellos lo revisen y den su visto bueno, explicó el ministro.

Es una política de seguridad que promete convertirse en una hoja de ruta que defina un mecanismo de protección colectiva que cobije tanto a líderes como a comunidades. Todo esto inspirado en el trabajo y solicitud del líder fallecido Temístocles Machado, quien en algún momento expresó que no era su seguridad la que estaba en riesgo, sino la de toda la comunidad.

Por otra parte afirmó que en el contexto nacional los crímenes contra líderes sociales se han esclarecido en un 50% y que muy pronto la fiscalía dará a conocer algunos resultados de la investigación que se tiene referente al crimen de Temistocles Machado.