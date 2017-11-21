Graves emergencias por lluvias dejan decenas de familias damnificadas en Caquetá

Más de 350 familias fueron evacuadas de sus residencias. Entre ellos 220 niños de las instituciones educativas y 15 personas de la tercera edad se vieron afectadas por el desbordamiento del río que baña el casco urbano del municipio de El Doncello en el norte del departamento.

Gustavo Ortega, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo del Caquetá, informó que más de 4 barrios fueron inundados, 90 estructuras están dañadas y 20 establecimientos educativos fueron desalojadas por la fuerza del cauce del río y otras, como consecuencia del taponamiento de las alcantarillas.

Más de 70 familias damnificadas fueron reubicadas en albergues temporales, mientras los organismos de socorro cuantifican los daños materiales por la ola invernal.