Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jul 2026 Actualizado 09:54

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Ciencia y medio ambiente

Graves emergencias por lluvias dejan decenas de familias damnificadas en Caquetá

20 instituciones educativas de la zona fueron evacuadas.

(Colprensa/ Archivo)

Neiva
Añadir Caracol Radio en Google

Más de 350 familias fueron evacuadas de sus residencias. Entre ellos 220 niños de las instituciones educativas y 15 personas de la tercera edad se vieron afectadas por el desbordamiento del río que baña el casco urbano del municipio de El Doncello en el norte del departamento.

Gustavo Ortega, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo del Caquetá, informó que más de 4 barrios fueron inundados, 90 estructuras están dañadas y 20 establecimientos educativos fueron desalojadas por la fuerza del cauce del río y otras, como consecuencia del taponamiento de las alcantarillas.

Más de 70 familias damnificadas fueron reubicadas en albergues temporales, mientras los organismos de socorro cuantifican los daños materiales por la ola invernal.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir