Directora de la DIAN seccional de Buenaventura abandonó región por atentado

Cali

Un atentado sufrió este fin de semana, la directora de Gestión de Aduanas de la Dian en el Distrito de Buenaventura, Claudia María Gaviria Vásquez, quien salió ilesa del incidente, luego de que el vehículo blindado en el que se desplazaba, fuera objeto de varias ráfagas de ametralladora.

Los hechos se registraron a las 2:00 de la tarde luego que la funcionaria saliera de almorzar junto a otra persona, hombres desconocidos impactaron el vehículo blindado en tres oportunidades con arma de fuego, resultando los ocupantes ilesos.

El director de la Dian, Santiago Rojas, rechazó el atentado cometido contra la funcionaria en el pacífico vallecaucano.

El director General de la Dian, señaló que estos hechos no detendrán, ni impedirán la labor que adelanta la Entidad contra delitos como el contrabando de mercancías y la evasión fiscal.

En este sentido, respaldó y resaltó el trabajo adelantado por la directora de Gestión de Aduanas, y encargada de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas en el puerto del Pacífico, desde finales de agosto pasado.

Tan pronto se presentó la situación, las autoridades judiciales hicieron presencia en el sitio y comenzaron con la investigación para establecer los móviles y autores del hecho.

La directora Gaviria trabaja en la entidad desde 1992, con un destacado desempeño y había sido trasladada hace poco tiempo de la ciudad de Medellín, donde laboraba en la aduana del aeropuerto de esa localidad antioqueña.