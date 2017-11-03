Minhacienda asegura recursos para resguardos indígenas y Buenaventura

Cartagena de Indias

El ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, aseguró en Cartagena que el gobierno nacional cumplirá todo lo que se ha pactado a la fecha con los resguardos indígenas que adelantan la Minga en el sur del país.

Dijo Cárdenas que "el gobierno no se apartará de lo pactado con ellos, hay un acuerdo para que la participación de las comunidades indígenas aumente al 1% en el sistema general de participaciones. Eso se acordó y se incluirá en un proyecto de ley que será presentado al congreso una vez se surta una discusión pendiente con el sector educador".

Cárdenas también informó que hoy hacen presencia en Buenaventura una delegación del ministerio y organismo de la banca multinacional, con quiénes se pretende asegurar recursos por 76 millones de dólares para construir el alcantarillado de la población. "Vamos a hacer ese préstamo casi que con un fast track para que cuanto antes inicien las obras, como parte de los compromisos adquiridos en el reciente paro", dijo