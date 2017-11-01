Policía evitó que dos camiones fueran incinerados en la vía a Buenaventura

Valle del Cauca

El nuevo ataque se presentó en el sector de la Víbora en el área de la carretera que conduce de Buga a Buenaventura explicó el coronel Wilson González, Comandante de la Policía en el Valle.

El oficial explicó que los delincuentes obligaron a los conductores a atravesar los vehículos en la carretera, después pincharon las llantas y les arrojaron papas bomba con la intensión de prenderles fuego. "Un camión de 20 toneladas y un tractocamión se encuentran atravesados en la vía y se determina el envío de grúas para restablecer el paso hacia Buenaventura, la presencia de los miembros de la policía y el grupo anti disturbios permitió desactivar el ataque y los daños a los dos automotores", confirmó el coronel González, Comandante de policía en el departamento Valle.

Con estos dos vehículos serían tres los impactados en la carretera a Buenaventura. Hace 48 horas fue quemado un cabezote de un tractocamión que transportaba alimentos hacia el pacífico del Valle del Cauca.

Frente a los hechos presentados el pasado lunes 30 de octubre, en el que una tractomula fue incinerada y se afirmaba que habían sido los indígenas, el consejero mayor de la ONIC, Alberto Guachiruma negó cualquier implicación de los pueblos indígenas con esto, "a nosotros nos han querido inculpar de la quema de una tractomula pero este vehículo fue quemado en un lugar donde nosotros no tenemos control. Nosotros solo tenemos control en los puntos que van desde La Víbora hasta Cisneros y en este espacio no hay ningún vehículo quemado", concluyó.