Drama familiar en Cali: Fueron de paseo y murieron ahogados tía y dos sobrinos

Cali

Tres integrantes de una misma familia , oriundos de Cali murieron ahogados en agua del Océano Pacífico a la altura del sector conocido como Punta Bonita, en zona rural de Buenaventura. Según el capitán de Fragata, Ibis Luna Comandante de Guardacostas de la Armada en Buenaventura en las últimas horas fueron rescatados los cuerpos de los niños de 13 y 7 años.

La tragedia se presentó el domingo cuando los niños Gisela Cuero y Jonathan Valencia Cuero fueron arrebatados de la playa por una ola.Su tía Oneida Cuero Valencia de 26 años , desesperadamente intentó rescatar a sus dos sobrinos, pero ella también perdió la vida. Fue la primera en ser rescatada explicó el capitán de Fragata Ibis Luna, quien dijo que durante dos días mas trabajaron en la zona buscando los cuerpos de los niños.

Luego de identificar el lugar donde las tres personas fueron vistas nadando por última vez, el personal naval inició los patrones de búsqueda para ubicar y rescatar a los dos menores desaparecidos; mientras que, con apoyo de una embarcación civil, el cuerpo sin vida de la mujer fue trasladado a Buenaventura, Valle del Cauca.

A pesar de los esfuerzos de búsqueda realizados, una Unidad de Guardacostas con apoyo de la comunidad del sector halló los cuerpos sin vida flotando en el agua, dos días después del inicio de la operación. Los cadáveres fueron recuperados por el personal militar y trasladados hasta Buenaventura, Valle del Cauca, donde fueron entregados a las autoridades competentes.