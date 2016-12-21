Adjudican contrato para dragado del puerto de Buenaventura

El Instituto Nacional de Vías (Invías) adjudicó a la luxemburguesa European Dredging Company, sucursal Colombia, un contrato por 35,8 millones de dólares para el dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura, el principal del país.

En un periodo de seis meses la firma deberá realizar trabajos de mantenimiento y ampliación en el canal, mejorar los radios de curvatura y alcanzar las profundidades de diseño, así como remover la sedimentación acumulada.

El vicepresidente Germán Vargas Lleras, citado en un comunicado de su despacho, dijo que lo que busca el Gobierno con esta inversión es mantener en óptimo estado el canal de acceso al puerto.

Se calcula que el volumen a dragar es de 2.774.000 metros cúbicos de arena, 126.200 metros cúbicos de roca blanda y 646.000 metros cúbicos de roca dura.

Vargas Lleras dijo que con esas obras se lograrán mayores niveles de seguridad y reducción en los tiempos de ingreso y salida de las embarcaciones.

Igualmente, se garantizan las condiciones de capacidad y nivel de servicio del canal de acceso al puerto.

Por su lado, el director de Invías, Carlos García, aseguró que para impulsar la competitividad del país es necesario fortalecer la infraestructura de transporte en todas sus modalidades "La red marítima y fluvial es fundamental para el comercio exterior y estamos trabajando constantemente en su mejoramiento, con el objetivo de contribuir efectivamente en el desarrollo socioeconómico del país y propender por una mejor calidad de vida de los colombianos", dijo el funcionario.

A través de Buenaventura, el país envía al exterior el 80 % del café y el 60 % de todo el comercio internacional marítimo de Colombia.