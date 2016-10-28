Trágico accidente en E.E. U.U. enluta a familia de Buenaventura

Cali

Cinco personas, entre ellas dos niños, murieron la noche del miércoles en un accidente en el este de Tampa, Estados Unidos

El accidente involucró a cuatro vehículos. De acuerdo con la Patrulla de Caminos de la Florida, el accidente ocurrió antes de las 10.p.m. sobre la avenida Martin Luther King Jr. El hecho involucró un automóvil Sedan deportivo, una camioneta y otros dos vehículos.

Según los funcionarios, Pablo Cortés, de 22 años de edad, el conductor del Volkswagen y su pasajero, de 19 años de edad, Jolie Bartolomé, murieron en el lugar.

En el Toyota Sienna, de 39 años, Marianela Murillo murió, junto con los hermanos John Bernal (9 años) e Isabell Bernal (10). Naturales de Buenaventura. Otros dos pasajeros, una niña de 15 años de edad y una joven de 18 años, sufrieron heridas graves y fueron trasladados al Hospital General de Tampa.

Familiares de Marianella confirmaron que el esposo y padre de las víctimas, Jhon Carlos Bernal, se encuentra bien de salud.

Las autoridades no determinaron con precisión las causas del percance, aunque las primeras investigaciones permiten establecer que la velocidad pudo haber sido uno de los factores.

Entretanto María Valencia, madre de Marianella Murillo, dijo que viajarán a los Estados Unidos para estar presentes en las exequias de su hija y sus dos nietos.