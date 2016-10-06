Expectativa en Quindío por anunció de posible reactivación del tren del pacífico

Quindío

Tras del anuncio hecho por el vice ministro de infraestructura Dimitriv Zaninovic de que en enero del año entrante volvería a entrar en funcionamiento las vías férreas entre Buenaventura y el Quindío, en esta región hubo reacciones

El gerente de la zona franca de La Tebaida Andrés Vásquez dijo que como socio tiene la obligación de aprovechar las bondades del tren del pacífico, por la facilidad en la movilidad de carga y por el dinamismo económico que se va a empezar a dar en las empresas que han estado quietas, luego de que el operador conformado por Impala-Trafigura Vecturis abandonada la red férrea.

El gerente de la zona Franca de La Tebaida dijo que si en este proyecto también se pudiera vincular al aeropuerto, tendría una mayor relevancia, por lo que se harán las gestiones para lograrlo.