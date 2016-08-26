Distrito acude a recurso de aclaración de fallo sobre Campo Alegre

Considerando que el fallo del Juez 11 Administrativo de Barranquilla que condena al distrito y 8 constructoras a indemnizar de manera solidaria a unos 2 mil propietarios afectados por los deslizamientos en la ladera, los asesores de la Administración apelaron a la aclaración de dicha sentencia.

“Se trata de temas probatorios y falta de valoración de algunos aspectos que o están claros y hemos decidido acudir a este instrumento jurídico que nos permite una claridad para apelar la decisión del juez”, dijo a Caracol Radio Jorge Padilla, asesor de la Administración.

Explicó que apelarán la decisión del juez porque no están de acuerdo con algunos aspectos que la misma plantea y que un tema de tanta trascendencia debe ser conocido en un fallo de segunda instancia.

La decisión del juez obliga al distrito a responder por los daños de los propietarios cuyas viviendas quedaron en ruinas tras los deslizamientos presentados en la ladera noroccidental de la ciudad que afectó propietarios de los barrios Campo Alegre y Ciudad Jardín.