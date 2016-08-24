Alcalde se apoya en medios para presionar por recursos para juegos de 2018

Reconociendo que sabía de dichos movimientos en el proyecto de presupuesto de la Nación en relación con los recursos, que para los Juegos Centroamericanos de 2018, deben girarse el próximo año, el alcalde Alejandro Char se mostró optimista de contar con dichos dineros pese a preocupación que hay en la ciudad.

El alcalde aseguró que el Gobierno está de parte la ciudad, que confía en la gestión del parlamentario Luis Eduardo Diazgranados en la comisión de presupuesto del Congreso y en la presión que ejerzan los medios de comunicación.

“Yo no me preocupo por eso, tenemos el respaldo del Gobierno Nacional, aunque muy buena la presión que hacen ustedes (los medios de comunicación), eso siempre nos ayuda. Teníamos la esperanza de que cambiaran esa cifra pero no la cambiaron. Así que nos interesa mucho que ustedes nos ayuden con esta presión”, dijo el alcalde a periodistas.

El hecho de que el distrito no contaría con 50 mil millones de pesos del presupuesto 2017, previsto en los acuerdos con el Gobierno Nacional para respaldar dichos juegos, se dio por cuenta del representante a la Cámara, Luis Eduardo Diazgranados, quien en calidad de presidente de la comisión de presupuesto del Congreso, estudia dicha iniciativa.

De acuerdo con un artículo del proyecto de presupuesto de la Nación 2017, de los 75 mil millones que deberían girarse al distrito de Barranquilla para la adecuación de escenarios deportivos, solo se girarían 25 mil millones y los restantes 50 mil se girarían en la vigencia en la vigencia 2018, año en que se celebrarán los juegos.

Así las cosas, la dirigencia local levantó su voz de preocupación porque de llegarse a contar con esos recursos en 2018 no habrá tiempo para ejecutarlos y porque el 2017 es el año más fuerte para la ejecución de los trabajos.

Cinco escenarios deportivos se verían en riesgo de ser intervenidos de no girarse los recursos previsto para 2017.