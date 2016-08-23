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29 jul 2026 Actualizado 09:28

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El hotel Holiday Inn Express Barranquilla abre sus puertas

El complejo Generará 60 empleos directos y 80 indirectos

Hotel Holyday Express Inn Barranquilla Buenavista.

Hotel Holyday Express Inn Barranquilla Buenavista.(Cortesía)

Hotel Holyday Express Inn Barranquilla Buenavista.
Barranquilla
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Barranquilla

Especializado en alojamiento de viajeros de negocios, el hotel Holiday Express Inn Barranquilla, abrió sus puertas este martes en la capital atlanticense.

Con una inversión que asciende a los $35.000 millones de pesos, una infraestructura contemporánea y 154 habitaciones, el complejo hotelero inicia su proceso turístico en esta zona del país.

Con la entrada al servicio del Holyday, se generan 60 empleos indirectos y 80 directos.

Según Jorge Segebre, accionista del proyecto, se están adelantando otras obras entre las que se encuentra el Marriot, que se construye al norte de la ciudad y cuya apertura será en el mes de noviembre.

En el municipio de Sabanalarga está prevista la construcción de un centro comercial donde funcionaran 127 locales.

 

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