El hotel Holiday Inn Express Barranquilla abre sus puertas

Barranquilla

Especializado en alojamiento de viajeros de negocios, el hotel Holiday Express Inn Barranquilla, abrió sus puertas este martes en la capital atlanticense.

Con una inversión que asciende a los $35.000 millones de pesos, una infraestructura contemporánea y 154 habitaciones, el complejo hotelero inicia su proceso turístico en esta zona del país.

Con la entrada al servicio del Holyday, se generan 60 empleos indirectos y 80 directos.

Según Jorge Segebre, accionista del proyecto, se están adelantando otras obras entre las que se encuentra el Marriot, que se construye al norte de la ciudad y cuya apertura será en el mes de noviembre.

En el municipio de Sabanalarga está prevista la construcción de un centro comercial donde funcionaran 127 locales.