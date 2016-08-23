En riesgo, cinco escenarios por aplazamiento de recursos para Centroamericanos 2018

La noticia del aplazamiento de unos 50 mil millones de pesos del presupuesto para construcción y recuperación de espacios deportivos de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, pone en riego cinco escenarios en la ciudad.

El secretario de Deportes del Distrito, Joao herrera Olaya, explicó que se trata de un tema de flujo y funcionamiento del sistema financiero que se ha desarrollado para la infraestructura de las justas deportivas.

Dijo que con el Gobierno nacional se había estipulado una cifra cercana a los 185 mil millones de pesos para la recuperación de la infraestructura deportiva de la ciudad y algunos municipios del departamento de cara a dichos juegos.

De los 110 mil millones de pesos que la Nación debe girar a la ciudad, en tres giros ($10 mil millones en 2016, $75 mil en 2017 y $25 mil en 2018), se han trasladado alrededor de $50 mil millones de la vigencia 2017 para el año 2018, situación que ha cambiado el flujo de recursos.

“Esto es algo que atrasaría que no debería darse porque el año más importante para la construcción de los escenarios es el 2017 cuando necesitamos el flujo y que los recursos se vean para que los contratistas tengan motivación a sacar los trabajos”, dijo el funcionario.

Por su parte el representante a la Cámara, Luis Eduardo Diazgranados, aseguró que radicará una solicitud para modificar el artículo de proyecto que hace referencia a dicho aplazamiento.

Indicó el parlamentario que la aclaración de que el giro de los recursos solo fue aplazado, no se garantiza que se vayan a dar, y esa es una gran preocupación.

Los escenarios que estarían en riesgo de intervención son, según el secretario de Deportes, el Coliseo Humberto Perea, Parque Acuático, Parque de Raquetas, Estadio Moderno, Velódromo y el Patinódromo, así como algunas adecuaciones previstas hacer al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.