Con la infraestructura actual no podemos aumentar cobertura: gerente de Transmetro

La meta con que se creó el sistema de transporte masivo de pasajeros en el Área Metropolitana de Barranquilla, que fue de 300 mil pasajeros, es imposible de cumplir con la infraestructura con que cuenta hoy día el sistema.

Así lo dijo en Caracol Radio le gerente de la entidad, Ricardo Restrepo, quien indicó que el déficit de los arrastran las empresas operadoras del sistema, es de 24 mil millones de pesos al año, según indicó el funcionario.

Actualmente el sistema moviliza entre 150 y 180 pasajeros es decir solo un 50 por ciento de la meta inicial, por lo que la empresa ha comenzado a estudiar la manera de cubrir los costos que existen.

Respecto al tema de los daños en las puertas del sistema indicó que ello no obedece a vándalos sino a conducta de los usuarios que no les gusta ver las puertas cerradas.

Dijo que a diario se están reparando entre 20 y 30 puertas solo en horas de la mañana, y se está en el diseño de una campaña con la comunidad para sacar adelante el sistema.