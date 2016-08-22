Caracol Radio Barranquilla llega al fm

La ciudad de Barranquilla, en especial los oyentes de Caracol Radio, tendrán, desde el 22 de agosto, una mejor voz, pues la primera cadena radial de Colombia se escuchará ahora, además de los 1.100 AM, por los 90.1 FM.

Este lunes, con la presencia de la directora del Servicio Informativo de caracol Radio, Diana Calderón, en los estudios de Los Nogales, se inicia la nueva etapa de la radio en Barranquilla.

Con invitados especiales y las noticias de actualidad, Barranquilla y el Atlántico, tendrá una nueva voz para mayor para mayor penetración en los hogares de Barranquilla.

Las voces de los protagonistas de la ciudad se escucharán con mayor claridad para mayor

Diana Calderón y Martín Tapias, director regional de noticias, tendrán como invitados a las autoridades, dirigentes gremiales, empresarios y representantes de comunidades de los barrios de la ciudad.

Caracol Radio transmitirá, en horas de la noche, un especial de Hora 20 dedicado a los principales temas de la agenda de Barranquilla. Asisten destacados empresarios y líderes de la ciudad.

Caracol Radio Barranquilla, transmitirá en vivo a través de Facebook y desde la página caracolbarranquilla.com