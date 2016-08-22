En 2017 Barranquilla tendrá helicóptero para vigilancia: general Londoño

Barranquilla

El anuncio de un helicóptero totalmente dotado para vigilancia en Barranquilla y municipios del Atlántico, hecho por las autoridades, fue confirmado por el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Gonzalo Londoño, en visita a los nuevos estudios de Caracol Radio Barranquilla.

De acuerdo con el oficial, el helicóptero está en Bogotá, se le están haciendo los ajustes necesarios y se está a la espera de la importación de los elementos de dotación toda la estrategia de aéreo-vigilancia.

El helicóptero, explica el general, será una plataforma en la que se montará un equipo que consta de una cámara infrarroja, con detección de calor, un haz de luz, equipos transmisores que permitirá que las imágenes captadas sean enviadas directamente al CAD, y hacer los monitoreos que se hagan tanto de noche como de día.

Indicó el comandante de la Policía que la ingesta de alcohol y la intolerancia es lo que ha ocasionado la muerte de mujeres a manos de sus parejas.

Reconoció que aunque se han dado reducción se los índices de inseguridad de ha incrementado en número de riñas, sobre todo os domingos cuando la gente más consume licor en la ciudad y su área metropolitana.