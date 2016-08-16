Municipios no tienen recursos para atender migrantes de Venezuela

Aunque los alcaldes dicen estar preocupados por la cantidad de familias que se han venido del vecino país, algunos con pareja e hijos venezolanos, ya que no cuentan con los medios para atender las necesidades básicas de estos grupos familiares, se desconoce a ciencia cierta la cantidad de migrantes asentados hoy en esta subregión de departamento

Campo de la Cruz y Sabanalarga son los municipios donde más personas procedentes de Venezuela han llegado en los últimos días.

José de León Marenco, alcalde municipal de Campo del Cruz, asegura que son más de 10 mil hijos de esa municipalidad los que se encuentran aún en vecino país y que el Gobierno nacional debe asistirles en esta problemática porque ellos como administración no tienen cómo.

Dijo que ha tocado las puertas de la Gobernación porque ya no sabe cómo hacerle frente a la situación y allí le dijeron que el tema ya lo conoce la Cancillería y que se están tomando decisiones al respecto.

En tal sentido el secretario del Interior, Guillermo Polo dijo a Caracol Radio que con la Cancillería se viene trabajando lo de los censos, a través de una ferias que se han organizado en diferentes partes del Sur del Atlántico.

Aseguró que lo primero es asegurar la atención en salud y educación para los niños de familias colombianas y en ello los registros calificados por la cancillería son fundamentales.

Explicó que los registros deben arrojar el número de migrantes, de éstos cuantos son hombre, mujeres o niños. Pero también quiénes y cuántos son colombianos o venezolanos familia de nacionales nuestros.

En Sabanalarga, la situación no es menos complicada pues además de no contar el municipio con los recursos para atender a estas personas, este se encuentra cobijado por la Ley 550 de reestructuración de pasivos.

En tal sentido el alcalde José Elías Chams aseguró que está contando con la asistencia de familiares y amigos para brindar ayuda humanitaria a las personas, al tiempo que pidió la intervención del Gobierno nacional.

Indicó que a los venezolano inicialmente se les brindará atención humanitaria durante tres meses, y a quienes decidan permanecer aquí deberán legalizar esa estadía, a través de la cancillería, de lo contrario deberán regresar a su país de origen.

Guillermo Polo aseguró que se trabaja con la cancillería para hallar una ruta de salida al tema de la opostilla de documentos que está exigiendo el ministerio de Relaciona Internacionales, un tema que es complicado para estas personas que no cuentan con recursos ni ánimos para regresar a Venezuela a realizar dicho trámite.