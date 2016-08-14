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29 jul 2026 Actualizado 09:25

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Investigan muerte de soldado barranquillero ocurrida en el Cesar

Estaba adscrito al batallón La Popa de Valledupar.

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A través de un comunicado, el comando de la Décima Brigada Blindada del Ejército con sede en Valledupar, informó que en la vía La Victoria, en el corregimiento de Cuatro Vientos, jurisdicción del municipio de El Paso, departamento del Cesar, siendo aproximadamente las once y media de la noche del sábado, falleció el soldado campesino José David Ahumada, oriundo de Barranquilla.

El militar estaba adscrito al Batallón de Artillería N° 2 “La Popa”.

La Décima Brigada señaló que las circunstancias son materia de investigación por la autoridad competente.

Así mismo, expresó sus condolencias a los familiares del soldado José David Ahumada y reiteró su voluntad para que estos hechos se esclarezcan lo antes posible.

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