Iglesia en Antioquia confirma la muerte de un “coyote” en Capurganá

Como una situación gravísima calificó el padre Manuel Gregorio Paternina coordinador de la diócesis de Urabá, la situación de los migrantes que salen de Turbo a Capurganá donde fue asesinado una persona que se dedicaba al transporte ilegalmente de migrantes, que son conocidas como coyotes.

“Yo hable con el párroco de Capurganá y me dice que el problema allá es gravísimo. Han matado un coyote, que están persiguiendo a los coyotes no sabemos quién, y el problema adicional es que le están diciendo a los migrantes que pueden cruzar la frontera con Panamá, pero esta está cerrada, por lo que se está reportando la misma situación que ocurrió en Turbo”, afirmó en diálogo con Caracol Radio el padre Manuel Gregorio Paternina.

Advierte que no es cierto que se haya abierto la frontera con Panamá, por lo que le pide a los migrantes irregulares no continuar el tránsito a esa zona selvática.

“Aquí en Turbo dicen que los llevan a Zapzurro, ero cuando llegan allá no pueden seguir, entonces les tocan devolver a Capurganá, y no encuentran coyotes que los transporten por lo que se van a represar en Capurganá y que no se vayan para el Chocó porque no tienen cómo atenderlos”, explicó.

Caracol Radio conoció que la persona muerta que aún no ha sido identificada, era un pescador de la zona que al parecer se dedicaba al tráfico de personas. Con este caso que ocurrió a kilómetros del casco de Capurganá, ya van tres que ocurren este año.