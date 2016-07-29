Comunidad de Pitalito en el Atlántico retiene ambulancia

Barranquilla

Más de 15 días lleva retenida por la comunidad de Pitalito en Polo Nuevo, una ambulancia que fue otorgada al municipio de por la anterior administración del Atlántico.

El hecho es considerado por el secretario de salud Armando de la Hoz como un ataque a la Misión Médica en esta zona del país.

La información que se conoció a propósito de la reunión sostenida con miembros del ministerio de salud, para tratar la problemática que se registra por los cerca de 22 ataques en total contra centros asistenciales y el personal que labora en ellos.

“Los robos como el que se conoció en el municipio de Tubará donde fueron hurtados varios equipos y Luruaco donde varios funcionarios resultaron lesionados por familiares de un paciente, hacen parte de las agresiones contra la Misión Medica”, sostuvo.

Asegura el funcionario que la comunidad de Pitalito mantiene inmovilizado el vehículo porque consideran que solo es para uso de ellos.

“Como el carro era utilizado para atender emergencias en otras población decidieron pincharle las llantas y desconectar la parte eléctrica por lo que no se puede movilizar”, argumento.

Por su parte el alcalde de Polo Nuevo Dagoberto Luna, manifestó que la situación ya está en manos de la fiscalía.