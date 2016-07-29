Obras del Romelio Martínez y Elías Chegwin inician en noviembre: Coldeportes

La directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, afirmó que hay viabilidad presupuestal para el estadio de fútbol Romelio Martínez y el coliseo Elías Chegwin y que en noviembre arrancan las obras que se requieren con miras a los Juegos Centroamericanos 2018, que también tiene garantizados los recursos para la organización.

“Acabamos de dejar finiquitado el Romelio y el Elías Chegwin, son escenarios viabilizados, ya se arranca la etapa de licitación que estará adjudicándose en tres meses, en promedio, y asumimos que para noviembre estemos arrancando estas dos importantes obras. Agradecemos la gestión de la administración distrital en cabeza del alcalde Alejandro Char por el apoyo en todo el proceso”, explicó la alta funcionaria.

Aseguró que en los escenarios se invertirán 41.300 millones de pesos, recursos que son, en gran medida, del orden nacional.

El Distrito, a través del secretario de Deportes, Joao Herrera, agradeció el respaldo del Gobierno Nacional por los avances en estos procesos.

“Estamos hablando de una cifra multimillonaria con financiación de Coldeportes, se han firmado documentos donde queda sentado el apoyo del gobierno en estos dos escenarios y así seguiremos hasta que todos los trabajos estén completamente listos para que Barranquilla y Colombia disfruten de unos lindos juegos”, apuntó Herrera.

De acuerdo con la directora de Coldeportes los siguientes escenarios a viabilizar son el complejo de raquetas, que comprende tenis y squash, y el estadio de atletismo, que se estima estarían listos en los próximos 30 días.