Uninorte presenta página Web sobre Conflicto y Posconflicto
El portal contiene información sobre el l proceso de Paz que se adelanta en la Habana, Cuba.
Barranquilla
La universidad del Norte, hizo la presentación de la plataforma web, que socializa el programa “Avanza Caribe”, donde se muestra el análisis preciso de temas relacionado con el conflicto y posconflicto pero desde la perspectiva Caribe.
Silvia Claudia de Vivo decana de la Division de derecho de la Universidad, señalo que en esta propuesta se cuenta los principales desafios y oportunidades de un proceso de paz como el que se viene desarrollando en Colombia.
Escuche:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio