Uninorte presenta página Web sobre Conflicto y Posconflicto

Barranquilla

La universidad del Norte, hizo la presentación de la plataforma web, que socializa el programa “Avanza Caribe”, donde se muestra el análisis preciso de temas relacionado con el conflicto y posconflicto pero desde la perspectiva Caribe.

Silvia Claudia de Vivo decana de la Division de derecho de la Universidad, señalo que en esta propuesta se cuenta los principales desafios y oportunidades de un proceso de paz como el que se viene desarrollando en Colombia.

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