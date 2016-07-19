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29 jul 2026 Actualizado 09:20

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Uninorte presenta página Web sobre Conflicto y Posconflicto

El portal contiene información sobre el l proceso de Paz que se adelanta en la Habana, Cuba.

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La universidad del Norte, hizo la presentación de la plataforma web, que socializa el programa “Avanza Caribe”, donde se muestra el análisis preciso de temas relacionado con el conflicto y posconflicto pero desde la perspectiva Caribe.

Silvia Claudia de Vivo decana de la Division de derecho de la Universidad, señalo que en esta propuesta se cuenta los principales desafios y oportunidades de un proceso de paz como el que se viene desarrollando en Colombia.

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