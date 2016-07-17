Dragado en el puerto de Barranquilla es responsabilidad de Navelena: Verano

Barranquilla

El puerto de Barranquilla, cuyo calado solo permite el ingreso de buques hasta de hasta 9.2 metros entre los kilómetros 0 y 2, debe ser dragado de manera rápida por Navelena, dijo el gobernador del Atlántico Eduardo Verano.

El mandatario de los Atlanticenses, aseguro que junto a Cormagdalena están buscando una salida al impase que contractual mente afronta el consorcio.

Verano afirmo que la responsabilidad es de Navelena, por lo que la entidad deberá conseguir a la mayor brevedad una draga para solucionar los problemas de sedimentación que afronta el canal navegable del puerto de Barranquilla.

Por parte la Dimar adelanta batimetrías constantes para asegurar que naves de menor calado puedan ingresar al puerto.