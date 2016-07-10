22 mil estudiantes regresan a clases sin alimentación escolar en el Atlántico
Se espera reiniciar el programa en dos meses
Barranquilla
Veintidós mil alumnos de la jornada única en el Atlántico se verán afectados desde este lunes en el regreso a clases con la suspensión del Programa de Alimentación Escolar porque la licitación fue declarada desierta.
El Secretario de Educación Dagoberto Barraza sostuvo que en dos meses escogerán a los operadores en la nueva selección abreviada.
El funcionario destacó que subieron las exigencias a los concesionarios y esperan que el programa que ha tenido problemas en otras regiones del país se desarrolle en el Atlántico con la mayor transparencia.