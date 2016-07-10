22 mil estudiantes regresan a clases sin alimentación escolar en el Atlántico

22 mil estudiantes de los colegios del Atlántico regresan a clases sin alimentación escolar.( Caracol Radio, archivo )

Barranquilla

Veintidós mil alumnos de la jornada única en el Atlántico se verán afectados desde este lunes en el regreso a clases con la suspensión del Programa de Alimentación Escolar porque la licitación fue declarada desierta.

El Secretario de Educación Dagoberto Barraza sostuvo que en dos meses escogerán a los operadores en la nueva selección abreviada.

El funcionario destacó que subieron las exigencias a los concesionarios y esperan que el programa que ha tenido problemas en otras regiones del país se desarrolle en el Atlántico con la mayor transparencia.