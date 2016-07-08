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29 jul 2026 Actualizado 09:17

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Salud y bienestar

Sacan de cuidados intensivos a paciente porque se venció el Fosyga

Debido a su delicado estado de salud el usuario solicita con urgencia una operación.

(Google Maps)

Barranquilla
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Los familiares del motociclista Roberto Noriega de 60 años, denunciaron su salida de cuidados intensivos en la clínica Vidacoop, debido al vencimiento del valor del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad (Fosyga), con el que es atendida la emergencia, después que sufriera un accidente.

Paola Escobar, hija del paciente, indicó que su padre necesita de manera urgente una operación para continuar su tratamiento, pero están a la espera de una autorización de la EPS Cajacopi.

La atención inicial del usuario fue asumida por el Fosyga debido a que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT de la motocicleta estaba vencido.

Finalmente, los familiares solicitaron la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud porque está riesgo la vida del motociclista.

A instancias de Caracol Radio la Personería de Barranquilla anunció su intervención.

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