El derecho al placer: Un cambio de paradigma para la salud y la autonomía, experta explica

El derecho al placer: Un cambio de paradigma para la salud y la autonomía, experto explica

Históricamente, la educación y las políticas de salud sexual en América Latina se han construido sobre los pilares del riesgo, la prevención de enfermedades y el enfoque reproductivo. Sin embargo, emerge una perspectiva transformadora que busca equilibrar la balanza: el reconocimiento del placer como un derecho humano y una dimensión esencial del bienestar integral.

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Más allá de la prevención: El bienestar como eje central

En un contexto regional marcado por debates culturales y retrocesos en educación sexual, el LAC Pleasure Hub, junto con la organización Promsex, impulsa un cambio de narrativa. El objetivo es integrar conceptos que suelen quedar relegados al ámbito de lo privado o lo prohibido, como el deseo, la satisfacción y la autonomía corporal.

Rossina Guerrero, directora ejecutiva de Promsex, es una de las voces líderes en este movimiento. Según explica Guerrero, este enfoque no es superficial ni opcional: “El placer no es un lujo ni un privilegio. Es una dimensión esencial del bienestar humano y está profundamente vinculado con la autonomía, la dignidad, la salud y la posibilidad de vivir relaciones libres de violencia y culpa. Para la directiva, reconocer el bienestar sexual es un paso indispensable para que las personas ejerzan un control real sobre sus propios cuerpos.

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Ciencia y evidencia: El impacto positivo en la salud pública

Lejos de ser una propuesta meramente teórica, la integración del bienestar cuenta con respaldo científico. De acuerdo con The Pleasure Project, más de 100 iniciativas globales ya aplican este enfoque con éxito. Investigaciones realizadas entre 2005 y 2023 revelan que incorporar el placer en programas de salud mejora significativamente resultados prácticos, como el uso constante del condón y la adopción de conductas preventivas.

Actualmente, especialistas de países como India, Etiopía, Reino Unido y Bélgica trabajan en la creación de indicadores globales de bienestar sexual y reproductivo. Esta labor busca medir la capacidad de las personas para vivir su sexualidad de forma libre y satisfactoria, superando la visión tradicional que solo evalúa la ausencia de enfermedad.

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Justicia social y el camino hacia sociedades inclusivas

La propuesta también aborda el placer desde la justicia social. Los promotores de la iniciativa advierten que factores como el género, la clase social, la edad, la discapacidad y la orientación sexual determinan quiénes tienen acceso al bienestar y quiénes no.

Como enfatiza Rossina Guerrero, la conversación debe evolucionar para ser realmente inclusiva: “Necesitamos hablar de bienestar, consentimiento, salud mental, afectividad y libertad. Reconocer el placer como parte de los derechos humanos es avanzar hacia sociedades más justas”. Al colocar la dignidad y la calidad de vida en el centro, se busca transformar la salud sexual en una herramienta de empoderamiento y equidad para toda la población.