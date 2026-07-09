¿Crisis pediátrica?: La teleconsulta atiende 2.000 niños al mes para evitar el colapso en urgencias

De acuerdo con un informe de la Sociedad Pediátrica de Los Andes (SPLA), la atención pediátrica en Colombia atraviesa un momento crítico por factores como la reducción de camas hospitalarias para niños y la creciente demanda de consultas médicas.

Según cifras del Sindicato de Pediatras de Colombia, entre julio de 2025 y junio de 2026 el país perdió, en promedio, dos camas pediátricas cada día como consecuencia de la crisis que enfrenta el sistema de salud.

Esto significa que cientos de espacios destinados a la atención de niños dejaron de estar disponibles durante ese periodo. Bogotá fue una de las ciudades más afectadas, con el cierre de 77 camas para pacientes pediátricos.

Esta situación ha obligado al sistema de salud a buscar diferentes alternativas que permitan atender a los pacientes de manera más rápida y evitar que los servicios de urgencias sigan congestionándose.

Frente a esta situación, la IPS Sociedad Pediátrica de Los Andes (SPLA) puso en marcha un modelo de teleconsulta prioritaria pediátrica, que sirve como una herramienta para brindar atención especializada desde los primeros síntomas de una enfermedad.

¿De qué trata?

Actualmente el modelo realiza más de 2.000 atenciones mensuales y permite que un niño sea valorado por un especialista en aproximadamente 30 minutos, sin necesidad de desplazarse hasta un centro asistencial.

A diferencia de las líneas telefónicas de orientación médica, la IPS asegura que este servicio conecta directamente a las familias con un pediatra. Durante la consulta virtual, el especialista evalúa el estado del menor, analiza los síntomas y determina cuál es el manejo más adecuado para cada caso.

Dependiendo de la valoración clínica, el niño puede continuar su tratamiento en casa con recomendaciones médicas, ser remitido a una consulta presencial, acudir a un servicio de urgencias o, si la situación lo amerita, recibir atención de mayor complejidad.

Este filtro permite identificar con mayor rapidez los casos que realmente necesitan atención inmediata y evita desplazamientos innecesarios para pacientes con enfermedades leves.

Las consultas más frecuentes corresponden a problemas comunes durante la infancia, como fiebre, tos, vómito, diarrea y síntomas respiratorios leves.

Aunque en muchos casos estas enfermedades pueden resolverse con tratamiento ambulatorio, una atención tardía puede favorecer la aparición de complicaciones que terminen requiriendo hospitalización.

De acuerdo con José Manchego, director ejecutivo de la Sociedad Pediátrica de Los Andes, “No se trata únicamente de resolver dudas médicas, sino de identificar oportunamente cuáles menores pueden manejarse de forma segura en casa y cuáles requieren una atención presencial inmediata”.

Según la IPS, este sistema también contribuye a disminuir cerca del 70 % de los casos leves que normalmente llegarían a los servicios de urgencias, lo que permitiría que los hospitales concentren sus recursos humanos y su capacidad instalada en pacientes con enfermedades graves o que requieren procedimientos especializados.

Además, otro de sus objetivos es reducir los tiempos de espera para facilitar el acceso a especialistas a familias que viven lejos de los centros médicos, tienen dificultades de movilidad o enfrentan largas demoras para conseguir una cita presencial.

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La SPLA afirma que para poder acceder al servicio se tiene que realizar a través de los canales de atención de las aseguradoras o directamente mediante la IPS, donde se agenda una consulta virtual con un pediatra.

A su vez, los especialistas concluyen que la atención temprana es uno de los factores más importantes para prevenir complicaciones en la salud infantil, y detectar oportunamente una enfermedad permite iniciar el tratamiento adecuado, reducir el riesgo de que el cuadro clínico empeore y disminuir la necesidad de hospitalización.