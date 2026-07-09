Supersalud ha realizado mil inspecciones a dispensarios de medicamentos: quejas bajaron 22%

En medio de la puesta en marcha del Plan 100, el Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, anunció que el programa superó los 1.000 dispensarios inspeccionados en diferentes regiones del país.

Según la entidad, el objetivo es dar resultados positivos frente a la crisis de la salud, en donde la mayoría de las quejas y reclamos (PQR) contra las EPS y gestores farmacéuticos es conseguir un medicamento, poner fin a los retrasos en las entregas, fórmulas incompletas o tratamientos que nunca han llegado.

Además, aseguró que, desde el fortalecimiento de estas acciones de vigilancia, las reclamaciones relacionadas con la entrega de medicamentos disminuyeron más del 22 %, de acuerdo con el más reciente informe de la Contraloría General de la República.

Cabe recordar que el Plan 100 nació con una meta de visitar 100 dispensarios para verificar si los pacientes estaban recibiendo oportunamente los medicamentos ordenados por sus médicos.

Sin embargo, durante las primeras inspecciones se detectaron situaciones que llevaron a ampliar la estrategia a nivel nacional.

Según explicó Quintero, “En algunos dispensarios había medicamentos disponibles, pero no se les estaban entregando a los pacientes. Por eso pasamos de realizar visitas puntuales a desplegar una estrategia nacional de inspección para verificar, exigir correctivos y garantizar que los usuarios reciban oportunamente sus tratamientos”.

La entidad aseguró que el objetivo es garantizar que los pacientes reciban sus tratamientos sin demoras ni barreras administrativas.

La entidad destacó que la reducción de las reclamaciones es un indicador positivo, especialmente porque durante los meses anteriores la tendencia era creciente.

Aunque todavía persisten dificultades en algunas regiones del país, la Supersalud considera que una vigilancia más constante ha permitido mejorar la respuesta de los actores responsables del suministro de medicamentos.

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La Superintendencia aseguró que el siguiente paso será ampliar el alcance del Plan 100 hasta completar 1.200 dispensarios inspeccionados antes de finalizar el actual periodo de Gobierno de Gustavo Petro para fortalecer el control sobre las EPS y los gestores farmacéuticos.