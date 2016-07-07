95 mil contribuyentes aportaron $38.000 millones por impuesto vehicular

Con un 95 por ciento del total a recaudar por concepto de impuesto vehicular en el Atlántico, la secretaría de Hacienda reportó un incremento en los aportes al reportar un total de 38 mil millones de pesos.

El secretario de Hacienda, Juan Carlos Muñiz, destacó el mejoramiento en la cultura tributaria de los atlanticenses que durante la vigencia anterior aportó 78 mil millones de pesos.

“Nunca habíamos crecido tanto en número de contribuyentes, eso quiere decir que la gente está más consciente de que al pagar impuestos su dinero será invertido en obras para la comunidad y para las personas más necesitadas”, manifestó Muñiz.

Explicó el funcionario que la meta de recaudo por este concepto en 2016 es de 40 mil millones de pesos por lo que la Administración Departamental considera que durante los meses restantes de la presente vigencia fiscal este objetivo se cumplirá en un 100 por ciento.

“Con el apoyo del tránsito departamental iniciaremos una campaña educativa para sensibilizar a las personas que no se han puesto al día con este impuesto y a finales de agosto procederemos a realizar los embargos masivos y la inmovilización de vehículos”, indicó el secretario de Hacienda departamental.