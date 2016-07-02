Tomás Arrieta seguirá viviendo en el nuevo estadio: Alcalde

Los sesenta años de historias que encierran los muros del emblemático estadio de béisbol de Barranquilla comenzaron su fin cuando, en un acto simbólico, se dieron los primeros martillazos para su demolición total.

Han sido seis décadas en las que muchos jovencitos han visto cristalizados sus sueños de ser reconocidos en el ámbito deportivo local, nacional e internacional.

Inaugurado en 1946, este escenario adopta el nombre de Tomás Arrieta porque justo ese año fallece ese gran pelotero, primer barranquillero en jugar en un torneo internacional

Un nuevo escenario, con las exigencias de las normas internacionales de este deporte, será levantado allí con miras a la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, evento que requiere de la adecuación y construcción de escenarios para dichas justas que tiene a Barranquilla y otros municipios como sedes de las mismas.

La década de los 70 fue la de mayor relevancia en el llamado deporte de la pelota caliente, cuando se desarrollaban en el Tomás Arrieta, los torneos nacionales que llenaban el estadio con clásicos entre Bolívar y Atlántico, los de mayor reconocimiento a nivel nacional, según cuentan conocidos.

En este estadio se formaron reconocidos peloteros como Lucho de Arcos, René Morelos, Orlando ‘Ñato’ Ramírez y Humberto Bayuelo entre otros, y por supuesto el gran Edgar Rentería, ‘El niño’.

El nuevo estadio cambiará de nombre, pero según el alcalde Alejandro Char, Tomás Arrieta, no será olvidado.

“La figura de Tomás Arrieta seguirá viviendo en este estadio, aquí tendrá su monumento y su plaza”, prometió el alcalde, durante el acto de inicio de las obras de demolición.

El nuevo estadio llevará el nombre de Edgar Rentería, en honor a las glorias que le ha dado al país el gran para cortos barranquillero, nacido en el populoso barrio Montecristo, justo donde está ubicado el estadio.