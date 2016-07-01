“Hoy se parte en dos la historia del beisbol”: Verano de la Rosa

Durante el acto protocolario de demolición del estadio de béisbol Tomás Arrieta, el alcalde Alejandro Char destacó que representa el jugador Edgar Rentería para Barranquilla.

“El Caribe estaba en deuda con semejante monstruo del béisbol pues el orgullo que sentimos por él es indescriptible, Edgar Rentería es nuestro Messi y como tal debe ser homenajeado”, dijo el alcalde.

Por su parte el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, expresó la visión a que se le está apuntando con esta obra, “podemos aspirar a ser sede de los Juegos Centroamericanos, lo que buscamos es que más jóvenes se apasionen por este deporte y así se estimule su participación, queremos más gente de nuestra región caribe presente”.

Finalmente el secretario de Recreación y Deportes, Joao Herrera, brindó detalles sobre cómo será el nuevo escenario para todos los barranquilleros “El estadio Edgar Rentería tendrá una capacidad para doce mil personas, con cabinas de radio, camerinos, iluminación, un campo certificado por la Major League baseball (MLB)”.