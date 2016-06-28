Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

23 feb 2026 Actualizado 10:36

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

"Es inaudito el cambio de las reglas de juego de la Alcaldía"

El presidente de la Cámara de Comercio de Cali llamó a la sensatez al Municipio de Buenaventura ya que es la inversión asiática más grande que se haya hecho en Colombia.

Caracol Radio Cali

Cali

Cali

Como inaudito califico el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahita, que la Alcaldía del municipio de Buenaventura cambie las reglas de juego, ad portas de la apertura del Puerto de Aguadulce en el pacífico vallecaucano.

El dirigente gremial llamó a la sensatez al gobierno bonaverense, ya que es la inversión asiática más grande que se haya hecho en Colombia.

El Puerto de Aguadulce tiene una inversión extranjera que supera los 500 millones de dólares.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir