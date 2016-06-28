"Es inaudito el cambio de las reglas de juego de la Alcaldía"

Cali

Como inaudito califico el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahita, que la Alcaldía del municipio de Buenaventura cambie las reglas de juego, ad portas de la apertura del Puerto de Aguadulce en el pacífico vallecaucano.

El dirigente gremial llamó a la sensatez al gobierno bonaverense, ya que es la inversión asiática más grande que se haya hecho en Colombia.

El Puerto de Aguadulce tiene una inversión extranjera que supera los 500 millones de dólares.