Exitosa demolición del Coliseo Humberto Perea en Barranquilla

En menos de cuatro segundos, cincuenta kilos de explosivos, operados de manera controlada por un equipo de ingenieros, logró de manera exitosa, derrumbar la vieja estructura del coliseo.

Toda la operación se realizó durante 16 minutos, tiempo en el que se realizaron 34 explosiones controladas, en buena parte de la estructura, lo que garantizó que se cumpliera tal como estaba preparado por el equipo de ingenieros.

El alcalde Alejandro Char quien estuvo al frente de la operación, dijo que una parte de la estructura no se incluyó en la demolición por estar contigua a una universidad, y por razones de seguridad, no se incluyó en la implosión.

Char, aseguró que es un momento histórico que le dará paso a una nueva estructura a la que llamó “palacio de combate” en el que se practicarán diversas disciplinas deportivas. Este nuevo escenario se inaugura para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018. El alcalde dijo que la construcción comenzará en noviembre y debe estar culminada en 14 meses.

Un equipo de la oficina de prevención y desastres realiza una revisión técnica de la zona sometida a la implosión y viviendas vecinas para evaluar si hay algún impacto por las explosiones controladas.