Secretario ve positivo que se hagan observaciones a proceso para adjudicar PAE

Ante las críticas hechas al único proponente en el proceso de adjudicación del contrato para el manejo del Plan de Alimentación Escolar en el departamento del Atlántico, el secretario de Educación, Dagoberto Barraza, dijo que todas las observaciones son bienvenida y que la Administración atenderá las mismas

El funcionario explicó que el proceso de adjudicación no ha culminado, que no hay ningún contratista escogido y que lo que se conoció obedece a que en días pasados después de que se cerró el proceso de observaciones, inmediatamente estas fueron publicadas.

“Es nuestra misión y deber atender todas las observaciones que las veedurías, organizaciones y ciudadanía en general nos han hecho llegar, por eso las mismas son conocidas porque todo ello es público, pues inmediatamente se reciben, son subidas al SECOP”, explicó el funcionario.

Sobre dichas observaciones explicó que hay comité evaluador que se encargará de revisar cada una de las mismas.

A propósito de la única firma que ha presentado propuesta para dicha operación, ‘Ecoalimentos SAS’, una de las observaciones, hechas por una ciudadana, indica que no está en capacidad de prestar dicho servicio porque no cuenta con una bodega para la disposición de los elementos a distribuir.

En tan sentido, Barraza indicó que será el comité el que se encargue decidir si esta firma es la idónea para ser la contratada.