Concejal de Barranquilla, entre comerciantes víctimas de bandas extorsionistas

A los comerciantes del sector de Barranquillita que han denunciado ser víctimas de panfletos extorsivos, se sumó el nombre del concejal Santiago Arias, quien indicó que a su negocio, ubicado en dicho sector, también llegó dicha comunicación.

El cabildante explicó que el panfleto conmina a los comerciantes a acudir al municipio de Malambo donde deben preguntar por una persona, de la que se dice su alias, para acordar el modo de pago

Indicó que a las personas las están citando a una reunión y que es para exigirles el pago de una suma de dinero.

Dijo que el hecho de ser Malambo el lugar escogido para la cita es muestra de que las bandas o grupos de extorsionistas están asentados en ese municipio del Área Metropolitana por lo que urgió la intervención del director del organismo para que se tomen acciones tendientes a acabar con este flagelo.

“Les están pidiendo desde el que vende una cebolla hasta el que posee una industria. Yo lo digo porque yo soy propietario de un negocio y a mi local también llegó la citación”, dijo el concejal.

Dijo que el comandante de la Policía Metropolitana, general Gonzalo Londoño, está al tanto de dichos acontecimiento y pidió acompañamiento del Gaula de la Policía para acabar con este tipo de anomalías.