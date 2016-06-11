En Barranquilla 35 jóvenes hacen un pacto de paz por la vida

Con el fin de lograr un desarrollo de la convivencia y mitigación de hechos delictivos ante la comunidad, un grupo de 35 jóvenes de populosos barrios del nororiente de la ciudad, decidieron entregar sus armas y pactar una sana convivencia en paz.

Esta actividad se logró luego de un trabajo conjunto entre las comunidades, la Policía Metropolitana de Barranquilla y el Sena, que les brindará capacitación para una mejor calidad de vida de estos muchachos.

Estos jóvenes hacían parte de grupos que se enfrentaban entre sí y que se dedicaban a la comisión de delitos contra sus propias comunidades que también hacen parte de este pacto.

La Policía Nacional en la Metropolitana de Barranquilla, hace un llamado a la comunidad para que le apueste a estas acciones que impulsan a los jóvenes a mejorar su calidad de vida y ser artífices de prácticas sanas y amigables.