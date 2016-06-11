Viviendas y un colegio entrega el presidente Santos en Atlántico

Una apretada agenda cumplirá el presidente Juan Manuel Santos en Barranquilla y el Atlántico donde entregará 92 viviendas a igual número de familias afectadas por la ola invernal del año 2010 e inaugurará un colegio.

La agenda del mandatario inicia en el proyecto Villas de San Pablo en Barranquilla donde se construyen un total de 200 viviendas para afectados por el invierno y le desplazamiento.

Más tarde el presidente y la directora de Departamento para la Prosperidad Social, Tatyana Orozco, participarán en el ‘Primer Encuentro Nacional de Emprendimiento’, que se efectuará en el Coliseo Los Fundadores de la Universidad del Norte.

Allí se hará entrega de insumos para pequeños emprendedores del programa ‘Mi Negocio’, que se desarrolla en todo el país, con el apoyo de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte.

De Barranquilla el mandatario se trasladará al municipio de Campo de la Cruz, donde entregará a la comunidad obras civiles en la Institución Educativa Técnica Comercial ‘La Inmaculada’ plantel que beneficia a unos 1.600 niños.