Procurador debe investigar también a los corruptos: Mineducación

Barranquilla

La ministra de educación Gina Parody, hizo un enérgico llamado al procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez, para que investigue también a los corruptos y no solo a los que les están pisando el callo a los que están cometiendo irregularidades, con el programa de Alimentación Escolar en el Atlántico.

“La investigación que abre el ministerio Publico sobre la supuesta falta de vigilancia en un contrato en el Atlántico, esta contra argumentada por que fue precisamente el ministerio de educación quien denuncio los casos”, señaló.

Parodi manifestó que gracias a esa vigilancia fue que el contrato con la Unión Temporal Alimentar no continuó en esta zona del país.

“Yo le pido al procurador que por favor no solo investigue a quienes le estamos cerrando los negocios a los corruptos, sino que investigue a quienes están detrás de estas redes”.

Afirmo que que ya se ha denunciado con nombres y apellidos a estas personas y sin embargo todavía no se conocer ningún pronunciamiento por parte del procurador.

“Durante 6 años el ente público no ha sancionado a ningún corrupto”, dijo que espera que Ordóñez le tenga una respuesta al país, sobre todas las denuncias que ha hecho el Gobierno”.

Puntualizo que espera que actúe “y no se quede calladito con los que le quitan la plata de la alimentación a los niños”.

Agrego que no quiere pensar que esto sea una persecución política por tener diferentes pensamientos e ideologías.