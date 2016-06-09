PGN investiga irregularidades en contrato para PAE en Atlántico

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Luis Enrique García de Brigard, viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, el año 2015, por las posibles irregularidades relacionadas con la celebración, ejecución y supervisión del contrato celebrado para la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento del Atlántico.

En un comunicado publicado en su portal Web, el Ministerio Púbico investiga igualmente a las señoras Martha Elena Herrera, subdirectora de permanencia y supervisora del citado contrato, y Luz Karime Jaimes Bonilla, subdirectora de contratación del Ministerio de Educación Nacional para la época de los hechos.

Indica la publicación que de acuerdo con las pruebas recaudadas, el Ministerio de Educación Nacional habría celebrado varios convenios interadministrativos y contratos de aporte con entidades territoriales del departamento de Atlántico para implementar el Programa de Alimentación Escolar, entre ellos, el contrato de aporte celebrado con la Unión Temporal Alimentar 2015, por 12.871 millones 815.960 pesos el cual tendría cobertura en 20 municipios.

La Procuraduría advirtió la necesidad de verificar la existencia de posibles deficiencias en la supervisión y seguimiento realizados por el Ministerio de Educación a la operación del PAE en cuanto al suministro de alimentos, su calidad, manipulación, conservación y entrega, entre otros aspectos, y en general verificar si la celebración y ejecución de esta contratación se ajusta o no a los principios, normas y reglamentos aplicables a la contratación administrativa y la función pública.

Así las cosas se ordenó la “apertura de investigación disciplinaria con el fin de verificar la ocurrencia de conductas irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la falta y la responsabilidad de los investigados”.