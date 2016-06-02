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29 jul 2026 Actualizado 07:30

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Cultura

Grafiteros europeos decoran espacios urbanos en Barranquilla

Las pinturas se realizan inicialmente debajo del puente del antiguo teatro Bolívar, en el barrio San José.

(Foto: cortesía)

Barranquilla
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Las pinturas de grafiteros europeos comenzaron adornar las paredes debajo del puente del antiguo teatro Bolívar en el barrio San José en el sur de Barranquilla.

El presidente de la Junta de Acción Comunal, Gabio Peña, indicó que con el apoyo de los artistas le están cambiando a la cara a esta zona de la ciudad y se logró a raíz de un convenio firmado con la Alianza Colombo-Francesa.

El dirigente comunal sostuvo que con la Alcaldía se busca el apoyo para habilitar en el lugar un espacio para la cultura porque de lo contrario se convierte en un sitio para botar basuras y concentración de drogadictos.

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