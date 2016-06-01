Educadores y campesinos protestan en el Atlántico

Barranquilla

Los educadores afiliados a la Asociación Adea, realizarán hoy una marcha que iniciará con una concentración en la sede centro de la Universidad del Atlántico.

Por su parte, los afiliados al sindicato Adeba, realizarán un plantón en la sede de la Previsora, sitio encargado de atender a los maestros. Allí protestarán por los problemas de salud.

Luis Grimaldo, Presidente de Adea dijo que los educadores saldrán a marchar por los problemas de salud que se vienen presentado.

Por su parte las organizaciones campesinos tienen previsto hoy varias marchas en zonas del sur del departamento y una concentración que se realizará en la Plaza de la Paz en horas de la tarde.

En las últimas horas, indígenas de la comunidad Mocaná bloquearon vías en el marco de las protestas campesinas que se adelantan en el país