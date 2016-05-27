“Yo quiero tirar piedra en las manifestaciones contra Electricaribe”: Alcalde Char

Barranquilla

En una declaración a Caracol Radio, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char dijo: “Yo en esas manifestaciones en Barranquilla, yo quiero es estar tirando piedra; yo quiero tirar la piedra contra Electricaribe; yo no quiero estar aguantando la gente, porque la gente está sufriendo”.

Así, lo expresó el alcalde Alejandro Char al describir las situaciones que se registran en Barranquilla o las ciudades de la Costa, cada vez que hay un apagón.

El mandatario barranquillero dijo que en el 'Pacto Caribe' que firman líderes de la región, debe quedar una clara alusión a la situación que se presenta con el servicio de energía y que se requiere una solución definitiva.

“Para ser competitivos necesitamos un mejor servicio de energía”, dijo Char al tiempo que pidió el acompañamiento del sector privado regional para definir un plan que permita optimizar el servicio de energía.

Char expresó su respaldo a una propuesta que presentarán los gobernadores de la Costa al presidente Santos, en la que solicitan un nuevo operador para el servicio de energía.