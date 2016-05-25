Policías estudian la cultura de Barranquilla

Barranquilla

Los policías están participando en la “catedra de barranquilleridad” una inmersión en la cultura de la ciudad, para que conozcan mejor a la gente y puedan tener más cercanía.

Ellos han bailado cumbia y mapalé; estuvieron en la Casa del Carnaval conociendo la diferencia entre el Congo y el Torito; las negritas puloy y la Marimonda. Visitarán otros sitios emblemáticos como la Intendencia Fluvial, el Edifico de la Aduana.

Los historiadores les han contado la historia de la ciudad, sus hitos, las razones por las que se reconoce como ciudad pionera.

El propósito es que conozcan más de la cultura de Barranquilla, y que de esta forma puedan tener mejor relación con la gente, dijo el Comandante de la Policía Metropolitana, Gonzalo Londoño.

Un grupo de expertos en lenguaje, también explican a los uniformados expresiones como "ajá", "Cuadro" Fresco mi llave", que utilizan con frecuencia los barranquilleros en su comunicación diaria.

Por lo menos 800 policías que sirven en Barranquilla, no son de esta región del país.

La idea es que a partir de ahora, cuando se presente una riña en algún barrio, un policía lograr convertirse en conciliador.