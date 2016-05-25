Gobernador, con vía libre para invertir $296 mil millones en 50 nuevos colegios

Durante la última sesión extraordinaria, la Asamblea del Atlántico dio tercer debate a tres proyectos de ordenanza, uno de los cuales se relacionan con el sector educativo, otro con el monopolio de rentas provenientes de la venta de licores y un tercero tienen que ver con nómina para funcionarios de la Gobernación.

En tal sentido se aprobó el proyecto que le entrega facultades al gobernador del Atlántico para participar con seis mil millones de pesos en una bolsa común con el Ministerio de Educación, que a su vez, entregará 14 mil millones para dar inicio a la primera etapa del gran proyecto educativo de construcción de 50 nuevos colegios (560 aulas) en los municipios del Atlántico. Este proyecto tiene un valor de 296 mil millones de pesos.

Otro de los proyectos aprobados está relacionado con la autorización que se le da al Gobernador para suscribir contratos dirigidos a la explotación del monopolio rentístico de licores.

“La actual concesión se acaba el 2 de agosto próximo y el gobernador Verano quedó facultado para buscar un operador, atendiendo las recomendaciones de la Asamblea en el sentido de que sea una empresa idónea y que pueda vender bien nuestros productos para que la educación y la salud puedan tener recursos significativos en el Departamento”, dijo el presidente de la Asamblea del Atlántico, Sergio Barraza Mora, según expresa un comunicado de prensa.

El último proyecto aprobado en la clausura de las sesiones extraordinarias de la Duma está relacionado con los ajustes salariales de los servidores públicos de la Administración Departamental, para que el Gobernador le dé su aprobación según el decreto 2225 de 2016.

“Reiteramos nuestros agradecimientos a la Asamblea del Atlántico que nos sigue brindando su apoyo en los proyectos que hemos presentado y que van encaminados al desarrollo y competitividad de nuestro departamento”, dijo por su parte el gobernador Eduardo Verano De la Rosa.