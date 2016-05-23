Cuidado con el intenso calor en Barranquilla

Los barranquilleros llevan dos semanas padeciendo esta intensa ola de calor que alcanza hasta los 34 grados en algunas zonas de la costa. La Secretaría de salud ha reportado que aumentan los casos de personas afectadas especialmente por crisis hipertensiva y por enfermedades respiratorias por los cambios bruscos de temperatura.

El fenómeno se intensifica por la humedad relativa que ha alcanzado niveles hasta del 100%. Esta ola de calor se mantendrá los primeros días de junio según el reporte del centro de investigaciones oceanográficas.

Las autoridades reportan que vienen en aumento los casos de enfermedades respiratorias como consecuencia de los bruscos cambios de temperatura; por lo que han recomendado mucha hidratación y evitar exponerse en las horas del mediodía.