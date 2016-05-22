Por muerte de niño, bloquean Vía de la Cordialidad

Protestas en el corregimiento Arroyo de Piedra, en Luruaco.( Caracol Radio )

Barranquilla

Un menor murió en las últimas horas en un centro asistencial del municipio de Sabanalarga en confusos hechos que se registraron el pasado jueves en una diligencia de lanzamiento en el corregimiento de Arroyo de Piedra, jurisdicción del municipio de Luruaco.

Según las autoridades el niño se encontraba en el lugar al momento de registrarse un altercado entre la comunidad y miembros del Esmad que trataban de entorpecer el desalojo.

Según el comandante de la policía del Atlántico, el coronel Raúl Riaño, el infante junto con otras personas fueron llevados al hospital para ser atendidos por que presentaban algunas lesiones por el enfrentamiento.

Luego de recibir atención médica el adolescente que contaba con 12 años, falleció en las primeras horas de este domingo.

En protesta por la muerte del infante los residentes en Arroyo de Piedra mantenían bloqueada bloqueada la vía de la cordialidad y amenazaban con atentar contra empresas ubicadas en el sector.